Петрозаводск, 7 ноября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Расходы республиканского бюджета Карелии за девять месяцев 2016 года составили 23,846 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики, такие данные были озвучены сегодня, 7 ноября, на заседании правительства Карелии.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

По данным первого заместителя министра финансов республики Ирины Турновской, больше всего средств регионального бюджета направляется на социальное обеспечение, включая платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения, межбюджетные трансферты местным бюджетам, а также субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение государственного задания.

По словам чиновницы, в 2016 году отмечается положительная динамика развития промышленного производства, что отразилось на поступлении основных доходов. За январь-сентябрь бюджет республики пополнился более чем на 21 млрд рублей.

Основную долю в налоговых и неналоговых доходов бюджета составили поступления налога на доходы физических лиц — 35%, налога на прибыль организаций — 24% и акцизов — 14%. В целом повышение налоговых и неналоговых поступлений составило 1,370 млрд рублей. Увеличение поступлений обеспечено за счет роста поступлений двух основных доходных источников — налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Рост поступлений обеспечили в основном организации лесопромышленного комплекса, энергетики и финансовой сферы.

Как отметила Ирина Турновская, в этом году завершена процедура оптимизации численности работников органов исполнительной власти и сокращены расходы на обслуживание государственного долга.

Заместитель министра также подчеркнула, что из государственного бюджета республике была выделена дополнительная дотация на сумму 452 млн рублей. Часть этих средств будет направлена на выплату декабрьской зарплаты работникам бюджетной сферы. Ее обещают выплатить до нового года.

По итогам заседания правительство Карелии утвердило отчет об исполнении республиканского бюджета за девять месяцев 2016 года.

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