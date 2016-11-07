Ставрополь, 7 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

В Ставропольском крае к длительному сроку заключения осужден экс-начальник городского отделения Федеральной миграционной службы за взяточничество и вождение в нетрезвом виде, приведшее к аварии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Временно исполнявший обязанности начальника отделения УФМС России по Ставропольскому краю в городе Лермонтове Михаил Реморенко сам создал условия для административного нарушения одного из предпринимателей. Чиновник принял документы для регистрации на территории России трех иностранных работников, но не стал их регистрировать по надуманному основанию.

Таким образом, предприниматель оказался виновным в нарушении правил приема иностранного гражданина. Реморенко сообщил об этом предпринимателю и пригрозил штрафом в 135 тысяч рублей. Чтобы избежать этой ответственности, сотрудник ФМС потребовал взятку 50 тысяч рублей. Заэти деньги он обещал снизить штраф в отношении предпринимателя до 2 тысяч рублей.

При получении 50 тысяч рублей он был задержан.

Ранее, в декабре 2013 года Реморенко совершил другое преступление. Управляя своим автомобилем «Ссанг Йонг Актион» в алкогольном опьянении Реморенко сбил регулировщика. Полицейский погиб на месте.

По совокупности преступлений экс-сотрудник ФМС получил 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Также он лишен права занимать государственные должности и управлять транспортными средствами в течение трех лет. Жена погибшего полицейского получит от осужденного 1 миллион рублей.

Сегодня же СКР сообщили еще об одном преступлении сотрудников правоохранительных органов. Помощник начальника отдела МВД России по Шпаковскому району и специалист отделения обвиняются во взяточничестве.

Будучи в комиссии по определению уровня профессиональной пригодности сотрудников МВД они брали взятки от полицейских по 3 тыс. рублей за сдачу зачетов по огневой, служебной, правовой и физической подготовке.

Дело ушло в суд.