Симферополь, 7 ноября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. В Крыму среднее количество безналичных платежей в pos-терминалах — около 25 тысяч транзакций в день, такие данные приводят в системообразующем банке полуострова РНКБ. Финучреждение установило в Крыму более 6100 платежных терминалов и около 600 терминалов самообслуживания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Thomas Kohler Банковские карты

«Максимальное количество транзакций совершается в продуктовых магазинах (52,72% от общего количества транзакций), сетях АЗС (13,68%), ресторанах, кафе и барах (7,07%), а также в аптеках (5,04%) и магазинах бытовой химии и парфюмерии (4,00%)», — сообщили в пресс-службе Российского национального коммерческого банка.

При этом в финучреждении отмечают пятикратный рост количества транзакций в pos-терминалах по сравнению с 2015 годом. «Это связано прежде всего с повышением культуры безналичных расчетов как со стороны торговых точек, которые обеспечивают максимально комфортный способ расчета для своих клиентов, так и со стороны крымчан, которые понимают, что картой платить удобнее, чем наличными», — поясняет вице-президент — директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

Также в Крыму платёжные терминалы устанавливает «Генбанк» — у них на полуострове около 1500 pos-терминалов. Но статистику по их использованию банк не публиковал.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трех летних месяцев 2016 года количество транзакций по картам российских банков, которыми пользовались туристы в сети РНКБ, доходило до 65% от общего количества транзакций в сети платежных терминалов банка. Основные траты туристы совершали в продуктовых магазинах и супермаркетах — около 23% от общего объема платежей. Доля трат в отелях, гостиницах и пансионатах составила около 15%, на автозаправочных станциях — около 8%, и столько же (около 8%) в ресторанах, барах и кафе. Меньше всего туристы потратили на медицинские услуги — около 0,78% от общего объема платежей.

Напомним, по данным Крымстата за 2015 год жители Крыма тратили на еду около половины заработанных ими денег.

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