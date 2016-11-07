Ново-Огарево, Московская область, 7 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что за девять лет компания построила 73 завода в 32 регионах России, на них создано 30 тыс. рабочих мест.

Kremlin.ru Председатель правления «РОСНАНО» Анатолий Чубайс

При этом большинство проектов «Роснано» оказались удачными: на 10 объектах до конца не удалось достроить или не удалось запустить производство так, чтобы оно окупалось. В целом, корпорация уже не ставит вопрос о государственном финансировании: с 2014 года «Роснано» получает прибыль.

«Мы в 2014 году впервые вместо убытков получили прибыль 7 млрд рублей, в 2015 году еще ее и удвоили, получили прибыль 17 млрд рублей», — сказал Чубайс, пояснив, что согласно стратегии, компания была планово убыточной до 2017 года.

Объем производства российской наноиндустрии составляет 341 млрд рублей, что на 41 млрд рублей выше целевых показателей. «Мы получаем доход от выходов из успешно работающих проектов, компенсируем потери там, где они возникают в таких случаях», — сказал Чубайс.