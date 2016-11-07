Анкара, 7 ноября, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Отношения между Европейским Союзом и Турцией стали «хрупкими», заявил министр Турции по делам ЕС Омер Челик, сообщает 7 ноября Reuters.

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Челик провел встречу с послами Европейского Союза в Анкаре. Арест про-курдских законодателей, обвиняемых в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК) вызвал критику со стороны Европейского Союза.

Напомним, 7 ноября министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что действия Турции в отношении своих граждан после неудавшейся попытки военного переворота в июле этого года походят на действия нацистов.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Германия стала убежищем для террористов, включая не только представителей РПК, но и представителей так называемой террористической организации Фетхуллаха Гюлена, которого власти Турции обвиняют в организации попытки вооруженного переворота.