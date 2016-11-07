Фрязино, Московская область, 7 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Московская область получит около 300 миллионов рублей на проекты участников двух промкластеров из Подмосковья. Соответствующее решение приняло Министерство промышленности и торговли России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области.

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Промышленный кластер метровагоностроения и промышленный кластер «Фрязино» получат из федерального бюджета на реализацию двух своих проектов около 300 млн рублей.

Метровагоностроительный кластер будет реализовать проект «Тележечные системы торможения», направленный на локализацию производства комплектующих для вагонов метро.

Кластер «Фрязино», в свою очередь, получит деньги на проект «Разработка и организация производства мобильных газотурбинных электростанций серии МИГ», в рамках которого будет организовано производство мобильных электростанций.

По словам министра инвестиций и инноваций области Дениса Буцаева, в реестр промышленных кластеров Минпромторга России включено 11 промышленных кластеров. В 2016 году было отобрано пять совместных проектов, которые до конца 2019 года получат более 1 миллиарда рублей господдержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2013 года на поддержку программы развития инновационных кластеров в Московской области из федерального и регионального бюджетов было потрачено 670 миллионов рублей.