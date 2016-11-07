Калуга, 7 ноября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Правительство Калужской области на заседании 7 ноября одобрило меры профилактики аварий в жилом секторе, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

WDnetStudio Газовая плита

По материалам заседания областного правительства, в настоящее время в регионе насчитывается 412 685 газифицированных квартир. Газоснабжение природным газом осуществляют четыре газораспределительные организации. Газоснабжение сжиженным газом производят две компании. Из 8 382 многоквартирных домов проверки проведены в 5 456 домах (65%). Выдано 542 предписания на исправление нарушений.

По поручению главы региона Государственной жилищной инспекцией Калужской области совместно с управляющими компаниями организованы проверки состояния дымоходов и вентиляционных каналов в 4 258 домах (51%). Выдано 291 предписание.

Между тем, наибольшую озабоченность калужских властей вызывает проведение проверок внутриквартирного газового оборудования. Для этого нужно привести в соответствие договорные отношения между газораспределяющими организациями и управляющими компаниями. Так, в первую очередь, необходимо подвергнуть экстренным проверкам квартиры, в которых проживают неблагополучные семьи, социально-опасные граждане и лица, состоящие на психиатрическом учете. И здесь важно охватить стопроцентными проверками дымоходы и вентиляционные каналы домовладений.

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Также назрела необходимость изменений федерального законодательства в этой сфере. «У нас нет полномочий для проверок газового оборудования, которое периодически должны осматривать грамотные специалисты. Поэтому подобные трагедии могут происходить в любых семьях. Для того, чтобы обеспечить доступ специализированных организаций в квартиры граждан, необходимы законодательные изменения», — подчеркнул губернатор области Анатолий Артамонов.

Он предложил выйти с законодательной инициативой на рассмотрение правительства РФ и Государственной думы, чтобы подключение газового оборудования могли проводить либо только газораспределяющие организации, либо эти компании должны контролировать правильность выполненных работ. Ведь пока они только подводят коммуникации к дому, а все работы внутри жилого помещения собственники делают самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 ноября, в городе Иваново в двухэтажном жилом доме на улице Минской произошел взрыв, погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще шесть человек оказались в больнице. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. По основной версии, эпицентром взрыва стала квартира на первом этаже, в которой были обнаружены газовый котел с повреждениями и следы термического воздействия на полу», — говорится в сообщении Следственного управления СКР по Ивановской области.