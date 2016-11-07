Волгоград, 7 ноября, 2016, 15:22 — ИА Регнум. В Волгограде не будут привлекать к ответственности местных дворников, которые подозревались в осквернении государственного символа. Об этом, как передает Телеканал 360, сообщил представитель регионального главка МВД Антон Корнаухов.

Цитата видео с сайта youtube.com пользователя вася васин Дворники Волгограда

По его словам, в действиях дворников, собиравших опавшие листья в полотно цветов российского флага, состава преступления не нашли.

При этом Корнаухов добавил, что рабочим был объявлен выговор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 г. в интернете появилось видео, на котором сотрудники одной из волгоградских управляющих компаний сгребают мусор и опавшие листья в огромный триколор. Причем на замечания очевидца, рабочие отвечают, что это никакой не флаг РФ, называя цвета триколора в обратном порядке.

Поступок коммунальщиков вызвал бурные обсуждения в социальных сетях.

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