Москва, 7 ноября, 2016, 15:20 — ИА Регнум. Полиция передала в Савеловский суд Москвы 51 административный материал по делу о неуплате штрафов участницей гонки на Gelandewagen Марой Багдасарян, сообщает Business FM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штрафы

По словам пресс-секретаря суда Константина Тимошенко, суд до конца ноября будет рассматривать 51 материал, касающийся неуплаты в срок назначенных штрафов за нарушения ПДД.

Багдасарян вменяется ч. 1 ст. 20.25 КоАП «Неуплата административного штрафа в установленный срок», санкции по этой статье предусматривают штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей.

Также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мара Багдасарян в качестве свидетеля проходила по громкому уголовному делу о гонках «золотой молодежи» по Москве на Gelandewagen. За соучастие и нарушение ПДД девушке был назначен 10-дневный административный арест.