Ярославль, 7 ноября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Ярославской области в 2017 году планируется завершение строительства 4 детских садов и одной школы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин. Это садики в городах Угличе, Пошехонье, Данилове и поселке Михайловский Ярославского района, а также школа в селе Туношна.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Недостроенное здание школы в Туношне

Строительства новых объектов социальной сферы за счет средств областного бюджета не планируется.

«Задача, которая перед нами стояла — завершить все начатые объекты. Ситуация сложилась парадоксальная: выделялись средства из бюджета, но сроки сдвигались, из года в год эти средства не осваивались, и эти объекты находятся в состоянии недостроя. Задача, которую поставил наш руководитель — сначала достроить эти объекты, а потом уже начинать новые. К сожалению, почти все объекты требуют на сегодня корректировки проектно-сметной документации. Где-то требуется провести экспертизу, не разрушились ли фундаменты, перекрытия, чтобы обеспечить безопасность детей», — сказал директор департамента финансов Ярославской области, и.о. заместителя председателя Правительства Ярославской области Илья Баланин.

Пока неясна ситуация со строительством 3 детских садов в Ярославле, там работы остановились на стадии фундамента — подрядчик, получив аванс, просто прекратил стройку. Городские власти надеялись, что на их завершение деньги даст областной бюджет. Однако в проекте бюджета на 2017 год, внесенном в областную думу, их нет.

«С городскими властями прорабатывается возможность выделения бюджетного кредита на эти объекты, но вопрос пока не решен», — сказал Илья Баланин.

Также в проекте бюджета нет двух школ, о которых заявляло прошлое руководство Ярославской области: школы в Рыбинске на улице Тракторной и школы в селе Вощажниково Борисоглебского района.