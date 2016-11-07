Астана, 7 ноября, 2016, 15:15 — ИА Регнум. В Астане сегодня, 7 ноября, завершился судебный процесс по делу казахстанского бизнесмена Тохтара Тулешова. Напомним, по данным Генеральной прокуратуры Казахстана, Тулешов вел подготовительную работу по подготовке к насильственному захвату власти в стране.

Deita.ru Осужден

Тохтара Тулешова приговорили к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Кроме того, суд постановил конфисковать у подсудимого все имущество, добытое незаконным путем, а также установил пожизненный запрет на работу руководителем в коммерческих и общественных организациях. Помимо этого, суд лишил Тулешова воинского звания «полковник» и постановил внести представление президенту Казахстана о лишении бизнесмена ордена «Курмет».

Согласно приговору суда, у Тохтара Тулешова будут конфискованы в доход государства 30 лошадей, 3 верблюда, земельный участок в Туркестане, 24 автомобиля, в том числе Bentley, BMW, Volkswagen Passat Infiniti, Rolls-Royce, Porsche Cayenne, два Тoyota Land Cruiser, два Toyota Land Cruiser Prado, девять Chevrolet, Mercedes, две Toyota Camry, Mitsubishi и Lexus. Кроме того, конфискации подлежат оборудование для изготовления ювелирных изделий, женские и мужские золотые украшения в количестве 183 единицы, 68 тысяч долларов (4,2 млн руб), 855 евро (59 850 руб.), а также 1370 российских рублей, изъятых во время обыска. Помимо этого у Тулешова были изъяты 318 предметов живописи, 90 книг XIX века, свыше 140 скульптур и других предметов искусства, а также более 160 наборов столовых приборов. Все эти вещи также будут переданы в доход государства, кроме предметов искусства, которые будут возвращены в Комитет национальной безопасности. Он определит их дальнейшую судьбу.

У компании «Дархан Group», которую также возглавлял Тулешов, суд конфисковал дома и земельные участки. Кроме того, с Тулешова и других осужденных будут взысканы судебные издержки в размере 1 млн тенге (200 тыс. руб.), затраченные на проведение экспертиз.

Вместе с Тулешовым в качестве подсудимых по делу проходило 25 человек, в том числе бывшие высокопоставленные чиновники. В их числе бывший первый заместитель генерального прокурора Казахстана, бывший член Конституционного совета Казахстана, государственный советник юстиции второго класса Ильяс Бахтыбаев, бывший начальник ДВД (Департамента внутренних дел — ИА REGNUM ) Южно-Казахстанской области, генерал-майор Хибратулла Доскалиев, бывший первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области, полковник полиции Сакен Айтбеков, командиры войсковых частей 35 848 и 55 652 Регионального командования Юг Министерства обороны Казахстана, полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев соответственно.

Судья специализированного межрайонного Военного суда по уголовным делам Ербол Ахметжанов приговорил Ильяса Бахтыбаева к 7 годам лишения свободы в колонии строго режима с конфискацией имущества. Хибратулла Доскалиев получил 5 лет лишения свободы. Им обоим были предъявлены обвинения в пропаганде и публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Казахстана, а также в создании и руководстве экстремистской группой.

Бывший заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области, полковник полиции Сакен Айтбеков за создание и руководство организованной преступной группой приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строго режима. Также с конфискацией имущества.

Полковники Бекзат Жумин и Кайрат Пернебаев, обвиняемые в получении взяток, получили 4 и 3 года лишения свободы, соответственно, в колонии строго режима с конфискацией имущества.

Другие 19 фигурантов этого громкого процесса также осуждены на различные сроки. Кроме того, по решению суда, военнослужащие, проходящие по делу в качестве обвиняемых, были лишены воинских званий.

Напомним, Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе спецоперации, проведенной бойцами спецназа в отеле «Риксос Хадиша Чимкент».

Спустя полгода после его задержания официальный представитель Комитета национальной безопасности Казахстана Руслан Карасев на экстренном брифинге сообщил, что Тулешов намеревался создать очаги напряжённости в стране, организовать массовые беспорядки и протестную активность. По замыслу бизнесмена, таким образом обстановка в Казахстане была бы дестабилизирована, что привело бы к созданию «альтернативного правительства» под его руководством и, как следствие, к устранению законной власти.

Кроме того, Карасев сообщил, что следственным органам удалось установить, что земельные митинги против поправок в Земельный кодекс Казахстана, дающих право иностранцам брать в аренду землю сельхозназначения сроком до 25 лет, которые прошли в ряде городов страны, были профинансированы и инициированы именно Тохтаром Тулешовым еще в конце 2015 года.

По данным КНБ, митинги должны были пройти гораздо раньше, однако сроки проведения были экстренно перенесены из-за того, что 30 января чимкентский предприниматель, владелец пивзавода «Шымкентпиво», был задержан.

После этого Тулешова отправили в Астану. В феврале 2016 года адвокат бизнесмена Евгений Яворский рассказал на брифинге, что его подзащитного обвиняют по двум статьям: финансирование деятельности преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирования и незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов.

Выступление прокуратуры прозвучало на фоне терактов в Актюбинске, в результате которых погибли восемь человек, трое из которых — военнослужащие. Еще 23 человека получили ранения различной степени тяжести.

11 июля Комитет национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела, возбужденного против Тохтара Тулешова. Тогда же были обнародованы подробности раскрытого заговора.

По словам Руслана Карасева, Тулешову были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного Кодекса Казахстана: похищение человека, незаконное лишение свободы, пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя Республики Казахстан, создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности, разбой, создание и руководство преступной организацией, создание и руководство транснациональным преступным сообществом, финансирование деятельности преступной группы, бандитизм, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта, дача взятки, убийство, истязание и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

При этом было отмечено, что основная цель, которую преследовал этот криминальный гений — стать президентом Казахстана. Он был, якобы, настолько одержим этой мечтой, что даже смонтировал в фотошопе свою фотографию рядом с Акордой (резиденцией президента Казахстана — ИА REGNUM ).

По данным КНБ, чимкентский бизнесмен основательно изучил опыт киргизских революций. После чего пришел к выводу, что госпереворот можно осуществить лишь с помощью массовых беспорядков, которые лучше всего осуществить на Западе Казахстана.

Согласно планам Тулешова, после того как на западе страны вспыхнули бы беспорядки, он бы выдвинул действующей власти свой ультиматум: дать ему должность вице-президента, а затем и вовсе передать ему власть.

При этом, по данным следствия, даже находясь в заключении, Тулешов продолжал реализовывать задуманное.

«Находясь в следственном изоляторе, Тулешов через лиц, имеющих к нему доступ, пытался организовать массовые беспорядки в городе Сары-Агач Южно-Казахстанской области. Он распорядился организовать не менее пяти тысяч человек, каждому из которых планировалось выдать 100−200 долларов. Далее планировалось создать палаточный лагерь на центральной площади Сары-Агача и устроить погромы. Кроме того, Тулешов занимался подготовкой программных документов по внесению изменений в действующее законодательство», — рассказал тогда Карасев на брифинге.

Сообщалось также, что чимкентский бизнесмен заручился поддержкой криминальных авторитетов. Согласно результатам следствия, ему удалось установить тесные контакты с Асланом Усояном (российский вор в законе, известный как дед Хасан. Убит 16 января 2013 года — ИА REGNUM ), Георгием Сорокиным по прозвищу Жора Ташкентский, Гафур-Арсланбеком Рахимовым по кличке Черный Гафур, Нозимом Джумаевым по кличке Максим Бухарский и Ильясом Султановым, более известным как дядя Ильяс. Все эти люди, как отмечал Карасев, являются членами транснациональной группировки «Братский круг».

Интересно и то, что, планируя осуществить захват власти в Казахстане, Тулешов немалое внимание уделял своему международному имиджу — в первую очередь в России. Согласно фотографиям, которые Карасев продемонстрировал на брифинге в июле, чимкентский бизнесмен Тохтар Тулешов являлся членом Союза журналистов России, экспертом Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы Российской Федерации, председателем думского Экспертного совета по экономическому сотрудничеству России, Казахстана и Белоруссии, председателем Экспертного совета по вопросам религии и общественных организаций СНГ при Государственной Думе, награжден знаком Ордена тамплиеров, как представитель российского дворянства, являлся руководителем казахстанского филиала российской некоммерческой организации «Центр анализа террористических угроз и конфликтов малой интенсивности» (ЦАТУ), и т. д.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя ранее ИА REGNUM дело Тулешова, отметил, что разбирательства в отношении Тулешова и президента Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева (осужден за уклонение от налогов и мошенничество на 6 лет лишения свободы — ИА REGNUM ) — показатель общих проблем.

«Главный коррупционер у нас по-прежнему Сейтказы Матаев, на которого сейчас вешают всех собак. А главный заговорщик — президент «Шымкентпива». Фамилия неважна здесь. Если главный коррупционер — председатель Союза журналистов, а главный заговорщик — пивовар, то что-то в стране пошло не так», — заявил Ашимбаев в интервью ИА REGNUM.