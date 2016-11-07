Москва, 7 ноября, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Госдума 9 ноября обсудит проект постановления о парламентском запросе правоохранительным органам России проверить информацию в СМИ о незаконном финансировании украинских силовиков структурами «Альфа-банка». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). «Этот вопрос мы обсудим в среду, позиция фракции «Единая Россия» — за», — проинформировал Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Парламентский запрос «о незаконном финансировании украинских силовиков в зоне «антитеррористической операции» Госдуме предлагается направить Генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Опираясь на опубликованную в интернете информацию, есть основания полагать, что выплачиваемые через счета банка средства могли быть не обязательно государственными деньгами Украины, отметил автор инициативы Евгений Федоров.

«В средствах массовой информации появилась информация с конкретной ссылкой на конкретных людей о том, что «Альфа-банк» Украины, который входит в «Альфа-групп» России, финансировал участников войны с русским народом, карательную операцию против русских людей», — заявил Федоров.

В России информация о связи «Альфа-групп» с финансированием АТО вызвала волну пикетов и массовых протестов в десятках регионов, напомнил депутат. При этом «когда началась массовая пикетная деятельность граждан, во многих местах служба безопасности «Альфа-банка» пыталась как-то надавить на участников пикетов», сказал он.

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Вместе с тем «Альфа Банк» заверяет, что никогда не финансировал стороны военного конфликта.

«АО Альфа Банк от имени всех банков, входящих в банковскую группу Альфа Банк официально заявляет о том, что, находясь вне политики мы никогда не финансировали и не будем финансировать в любой форме стороны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта где бы то ни было», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Любые обвинения подобного рода мы рассматриваем как откровенно порочащие наше доброе имя и оставляем за собой право на все действия, предусмотренные законодательством для защиты своей деловой чести и репутации», — отмечает банк.