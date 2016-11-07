Манила, 7 ноября, 2016, 15:07 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что отдал распоряжение прекратить покупку в США штурмовых винтовок для национальной полиции, сообщает Reuters.

Presidential Communications Operations Office Родриго Роа Дутерте

Таким образом, он разорвал контракт на поставку 26 тыс. винтовок, ранее приостановленный Госдепартаментом США. По его словам, нужно найти другого поставщика, «который предоставит более выгодные условия и обеспечит долгосрочные поставки».

Госдеп США ранее отложил выполнение контракта после того, как против сделки выступил сенатор Бен Кардин, уточняет Reuters. Дутерте в ответ назвал тех, кто стоял за этим решением «обезьянами».

Отношения США и Филиппин осложнились после того, как в США и ЕС начали критиковать политику Родриго Дутерте по борьбе с наркоторговлей. Возглавив страну летом 2016 года, Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел без суда и следствия наркодилеров и их клиентов.

В частности, Дутерте критиковали президент США Барак Обама и генсек ООН Пан Ги Мун. В ответ на критику Обамы, обвинившего Филиппины во «внесудебных казнях», унесших жизни 3 тыс. человек, Дутерте назвал американского президента «сыном шлюхи». Генсек ООН был просто назван «дураком».

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Более того, оскорблениями дело не ограничилось. В ответ на «вмешательство» Обамы в вопросы внутренней политики Дутерте остановил военно-морские учения США и Филиппин, и пообещал полностью «прекратить военное сотрудничество» с союзником, длившееся 60 лет. Однако соглашение о сотрудничестве между странами на сегодняшний день в силе — Дутерте заявил, что пока считает союз «полезным для безопасности» Филиппин.