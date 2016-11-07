Симферополь, 7 ноября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Для разгрузки центра Керчи от большегрузных автомобилей фуры с Кубани будут привозить не в порт «Крым» и керченский рыбный порт, а в промышленный порт «Камыш-Бурун». Пробный рейс паром «Победа» совершил в порт 7 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Керчи Владимир Подлипенцев.

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«Главная задача подготовить и ввести в строй дополнительную переправу для Керчи. Это позволит при необходимости увеличить пропускную способность и убрать из города весь транзитный транспорт, который на сегодняшний день идет по центральным улицам. Через промышленную зону, а не через центр, грузовики будут выходить на трассу и двигаться к пункту назначения», — написал Подлипенцев.

По его словам, время перехода из точки погрузки (порт «Кавказ) до порта «Камыш-Бурун» по факту оказалось точно такое же, как в торговый и рыбный порт.

Представитель инвестора, генеральный директор компании ООО «Ген инвест» Игорь Чистяков сообщил, что в дальнейшем планируется развивать эту переправу, увеличить пропускную способность, создать комфортные условия для водителей.

Инвестор намерен создать на территории порта площадку вместимостью около 700−800 машин на случай, если фурам придётся ждать переправы в шторм. Также планируется создать зону отдыха для водителей с большим залом-столовой, бытовыми комнатами, душевыми и туалетами.

Керченский морской порт «Камыш-Бурун» расположен на берегу Керченского пролива в промышленной зоне Керчи в районе Аршинцево.