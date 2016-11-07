Элиста, 7 ноября, 2016, 14:56 — ИА Регнум. В Калмыкии в отношении бутлегера возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 7 ноября, под следствие попал житель Дагестана. По данным следствия, он перевозил крупную партию алкогольную продукцию без сопроводительных документов.

08.мвд.рф Контрафакт

Автомобиль «DAF» с автоприцепом был задержан сотрудниками полиции на посту весового контроля поселка Яшкуль в конце октября текущего года. При осмотре автомашины в ней оказалось 24 тыс. бутылок объемом 0,5 литра спиртосодержащая продукция с этикеткой «Чистый Родник Премиальная водка». При этом никаких специальных федеральных марок на стеклянной таре не было. Экспертиза подтвердила, что представленные образцы не соответствуют установленным требованиям ГОСТ по физико-химическим показателям и маркировке продукции.

Уголовное дело в отношении водителя фуры было возбуждено по п."б» ч.6 ст.171.1 УК РФ. За перевозку суррогатной водки в особо крупном размере ему может грозить до шести лет лишения свободы.

Добавим, что за текущий год в Калмыкии было выявлено около десятка попыток незаконного провоза контрафактного алкоголя через территорию степной республики. Последний раз сомнительный груз был обнаружен в автомобиле жителя Кабардино-Балкарской Республики. В начале ноября сотрудники Госавтоинспекции остановили его за нарушение Правил дорожного движения на автодороге Элиста — Минеральные Воды. В салоне стражи порядка обнаружили и изъяли 687 бутылок емкостью 0,5 литров каждая, заполненных спиртосодержащей жидкостью. Алкогольная продукция, на которых отсутствовали федеральные марки сбора, перевозилась без сопроводительных документов. Сам водитель пояснил, что приобрел продукцию в магазине на территории Кабардино-Балкарии.