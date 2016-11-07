Псков, 7 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Начиная с 2010 года дотация Псковской области из федерального бюджета уменьшилась на 1 млрд 315,3 млн рублей, а бюджетная обеспеченность в регионе осталась практически неизменной. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области — начальник финансового управления области Татьяна Баринова, отвечая на редакционный запрос ИА REGNUM.

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По её данным, в 2010 году бюджетная обеспеченность в Псковской области составляла 0,673, на 2016 год составляет 0,696. Она отметила, что Псковская область на протяжении ряда лет остаётся регионом, где бюджетная обеспеченность — одна из самых низких в России. «В Российской Федерации только 20 субъектов с аналогичным уровнем бюджетной обеспеченности», — подчеркнула Татьяна Баринова.

По её словам, в настоящее время вопрос о финансовой помощи таких субъектам РФ решается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доходы бюджета Псковской области на 2016 год определены в сумме 25,5 млрд рублей, расходы — 28,8 млрд рублей. Бюджет региона — дефицитный (3,3 млрд рублей), при этом госдолг региона к 1 октября достиг 14,7 млрд рублей — 92,3% к собственным доходам.

Напомним также, что в нынешнем году бюджет Псковской области, как и федеральный, будет вновь верстаться на трёхлетний период. В Псковское областное собрание депутатов проект основного финансового документа региона поступит до 23 ноября.