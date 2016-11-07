Москва, 7 ноября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская завела официальные страницы в популярных социальных сетях — Twitter, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом она сообщила в своем блоге на платформе LiveJournal.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«Мои личные аккаунты теперь есть в самых популярных социальных сетях, — написала бывший прокурор Крыма. — Для меня это, прежде всего, средство общения с избирателями, единомышленниками и простыми людьми, которые поддерживают мою работу. Приглашаю всех присоединиться».

При этом Поклонская добавила, что в комментариях на её страничках невозможно использование нецензурной лексики, а провокаторы и хамы будут заноситься в черный список.

Отметим, что помимо страничек в социальных сетях депутат также создала спецканал в сервисе SoundCloud, куда обещает выкладывать аудиокомментарии по различным вопросам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2016 г. прокурор Крыма Наталья Поклонская написала заявление об увольнении с занимаемой должности в связи с тем, что она избралась в Государственную думу VII созыва по спискам «Единой России».

«Я переезжаю в Москву, но Крым не покидаю, — сообщила тогда Поклонская. — Крым — это моя вторая родина, поэтому я буду в Крым постоянно приезжать и выполнять те обещания, которые давались мной людям».

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