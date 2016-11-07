Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. После открытия центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге проезд по нему на несколько месяцев будет бесплатным. Это время требуется на согласование юридических и организационных вопросов эксплуатации платной трассы. Об этом сообщил Алексей Бнатов, гендиректор компании «Магистраль Северной столицы», которая строит и эксплуатирует ЗСД, в эфире «Радио Балтика».

Http://nch-spb.com/ Центральный участок ЗСД

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 2 ноября подтвердил, что Центральный участок ЗСД, протяженностью 12 км, откроется в ноябре текущего года, после чего станет возможным движение автомобилей по всей длине трассы. Южный и северный участки ЗСД уже работают на платной основе.

«Завершение строительства вовсе не означает запуск центрального участка в платном режиме. После того, как будут получены все строительные подтверждения, акты, разрешения на пуск в эксплуатацию, есть ещё несколько действий юридического характера, которые являются обязательными для того, чтобы у нас появилось право взимать за этот участок средства», — объяснил Алексей Бнатов.

Тем не менее, стоимость проезда по магистрали, по его словам, должны определить перед запуском объекта в эксплуатацию, намеченным на ноябрь текущего года.

«Тариф будет совершенно адекватный, приблизительно равный тем тарифам, по которым мы сейчас предоставляем возможность пользователям платить по северному и южному участкам. Если там плюс-минус 100 рублей, наверное, в этих размерах и будет обсуждаться стоимость после пуска центрального участка», — добавил Бнатов.

Ранее представители администрации Санкт-Петербурга опровергали информацию о том, что за сквозной проезд по всему Западному скоростному диаметру (ЗСД) может быть установлен максимальный тариф в размере 650 рублей.

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Как сообщил сегодня гендиректор «Магистрали Северной столицы», на ЗСД намерены внедрить систему Flow+, которая позволит взимать плату за конкретный пройдённый километр, а не за обозначенный участок. Это поможет точнее учитывать пройденное расстояние и снизить возможность возникновения пробок.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия». Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД, примерно за 20 минут.

Строительство трассы ведет ООО «Магистраль северной столицы» — консорциум, в состав которого входят «ВТБ Капитал», Газпромбанк, а также итальянская и турецкая компании. Это же ООО занимается и эксплуатацией действующих участков ЗСД.