Вашингтон, 7 ноября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Американские специалисты разработали способ превращения отходов жизнедеятельности человека в вещество, по свойствам похожее на нефть. В перспективе такой метод может стать основным для получения жидкого топлива, сообщает издание Gizmodo.

wilhei Канистры с топливом

Исследователи из Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории отмечают, что преобразование экскрементов в жидкость происходит в ходе так называемого геотермального сжижения. Условия при этом сходны с теми, в результате которых в природе получается нефть — это высокое давление и температура. Однако в отличие от миллионов лет, необходимых в естественных условиях, в лаборатории процесс занимает несколько минут.

Отходы помещают в специальную трубку под высоким давлением, после чего нагревают до 650 градусов Цельсия. В итоге получается горючая маслянистая субстанция. Как отмечают ученые, каждый человек в год производит такое количество отходов, которого достаточно для изготовления двух-трех галлонов топлива.