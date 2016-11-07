Лондон, 7 ноября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поставила крест на надеждах граждан Индии на введение более либерального визового режима, заявив, что нынешнее предложение и так довольно щедрое, сообщает The Guardian.

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С таким заявлением глава британского правительства выступила перед тем, как отправиться в Нью-Дели. По словам Мэй, Великобритания смогла уже привлечь «умнейших и способнейших» работников из-за пределов ЕС.

«Согласно статистике, мы выдаем больше рабочих виз гражданам Индии, чем, я думаю, гражданам США, Австралии и Китая, вместе взятым. Уже принимается девять из десяти заявлений на визы из Индии. У нас, как мне кажется, хорошая система», — отметила Мэй.

Замечание главы британского правительства окажется большим разочарованием для индийских властей и представителей бизнеса, которые призывали к тому, чтобы высококвалифицированные работники получали больше шестимесячных виз для работы в Соединенном Королевстве и других странах ЕС.

Вопрос большей свободы для индийских рабочих затрагивался в рамках соглашения о торговле с ЕС, принятие которого приостановлено из-за отсутствия согласия по этому и другим вопросам. Трехдневный визит Мэй в Индию, по её словам, может проложить путь к будущему торговому соглашению после выхода страны из состава ЕС. Она тем не менее заметила, что не считает необходимым вводить более щедрую систему предоставления виз.