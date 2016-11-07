Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершилась гражданская панихида по легендарному клоуну Олегу Попову. Парадный вход Ростовского государственного цирка был открыт с 10:00 до 13:00. С народным артистом, Солнечным клоуном простились тысячи человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, гроб с телом Попова горожане под крики «Браво!» донесли от улицы Горького до улицы Пушкинской, затем похоронный катафалк отправился в ростовский аэропорт.

Donland.ru Ростов-на-Дону простился с Олегом Поповым

Как и завещал Олег Попов, он будет похоронен в костюме клоуна. В здании цирка на время гражданской панихиды была открыта небольшая экспозиция. Проститься с легендарным Солнечным клоуном пришли депутаты, представители исполнительной власти региона, коллеги по цеху.

Соболезнования коллегам, родным и близким Олега Попова выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В телеграмме говорится, что горе утраты разделяют миллионы людей во всём мире, которые любили великого артиста, «человека большого сердца и необыкновенного обаяния».

«Он обладал редким талантом, виртуозно владел самыми разными жанрами, был непревзойдённым мастером клоунады. Знаменитые репризы Олега Попова стали классикой циркового искусства. А яркие и красочные выступления всегда дарили взрослым и детям радостные мгновения и ощущение счастья», — говорится в телеграмме.

Своему знаменитому супругу жена Габриэлла Попова написала прощальное письмо. Напомним, сердце всемирно известного и любимого клоуна остановилось 2 ноября. Олега Попова похоронят в Германии, где артист прожил последние четверть века. Программа в память об артисте в ростовском цирке продлится до 20 ноября. Шоу переименовано, теперь оно носит название «Прощание с легендой». В донской столице память об артисте будет увековечена.

Как уже сообщало ИА REGNUM , в Ростов-на-Дону Олег Попов приехал в рамках большого гастрольного тура. Премьера нового шоу с его участием «Пусть всегда будет солнце!» на Дону состоялась 29 октября. Из 15 запланированных выступлений Солнечный клоун успел провести всего лишь два.

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