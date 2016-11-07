Омск, 7 ноября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. В Омской области на территории «Сибирской птицефабрики» села Ростовка произошел взрыв газа метана. Шесть человек пострадали, один из них погиб.

geralt Взрыв

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, пострадавших доставили в ожоговый центр. Состояние одного пациента оценивается как крайне тяжелое, четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, один человек погиб на месте.

Уточняется, что в результате проведения ремонтных работ на территории частного производственного предприятия произошел хлопок газовоздушной смеси с обрушением кирпичной кладки и бетонных перекрытий здания канализационной станции. На месте работает оперативная группа спасателей и следственных органов, ведется разбор завалов.

Как сообщили ИА REGNUM в областном следственном управлении СКР, возбуждено уголовное дело по факту обрушения здания канализационно-насосной станции на птицефабрике, в результате которого пострадали рабочие («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). По данным ведомства, причиной обрушения мог стать хлопок скопившегося в канализационном колодце метана.