Чита, 7 ноября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Прокурор Ингодинского района города Читы утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении ранее осужденного и отбывающего наказание мужчины, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Richard Bistrong Камера СИЗО

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый ранее был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений и содержался под стражей в одной из камер читинского следственного изолятора. В ту же камеру был помещен другой осужденный за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей несовершеннолетней дочери.

По версии следствия, обвиняемый, узнав о преступлении своего сокамерника, жестоко избил его, причинив ему тяжкий вред здоровью. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в тот же день в санчасти следственного изолятора.