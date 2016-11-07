Роттердам, Нидерланды, 7 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Популярный певец Джастин Бибер стал обладателем музыкальной премии MTV European Music Awards 2016 сразу в трех номинациях. Церемония награждения прошла в Роттердаме (Нидерланды) 6 ноября, результаты конкурса опубликованы на официальном сайте премии.

Phillip Nelson Джастин Бибер

Бибер был признан лучшим канадским исполнителем и обладателем самого большого фан-клуба, а его композиция Sorry получила титул лучшей песни года. Титул лучшей исполнительницы был присужден Леди Гаге, а лучшим исполнителем стал Шон Мендес.

В категории «Лучший новый исполнитель» победа досталась шведской певице Заре Ларссон, а американская поп-рок-группа DNCE стала «Прорывом года». Церемония награждения премией MTV Europe Music Award с 1994 года проходит раз в год в одном из крупных городов Европы.