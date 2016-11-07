Москва, 7 ноября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что прошения о предоставлении российского гражданства от гражданки Италии Орнеллы Мути не поступало.

Georges Biard Орнелла Мути

«Нет, не было», — сказал Песков. Он добавил, что если такое обращение поступит, президент РФ Владимир Путин его рассмотрит.

Орнелла Мути заявила о том, что готовит документы для получения российского паспорта на премьере совместного клипа с Александром Реввой, сообщает Life.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство американского актера Стивена Сигала. До него гражданином РФ стал французский актер Жерар Депардье.