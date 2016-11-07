Манила, 7 ноября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Филиппины ратифицируют Парижское соглашение по изменению климата, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте, сообщает 7 ноября Reuters.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

«После многих дискуссий, я подпишу соглашение по изменению климата, потому что все проголосовали единодушно, кроме одного или двух», — сказал Дутерте.

Напомним, в прошлом году Филиппины подписали Парижское соглашение по изменению климата, однако после того, как Дутерте стал президентом страны в июне текущего года, он подверг критике обязательства, принятые администрацией, возглавляемой предшественником Дутере Бенигно Акино.

Ранее Дутерте заявил, что Парижское соглашение будет препятствовать индустриализации развивающихся стран.