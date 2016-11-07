Симферополь, 7 ноября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Впервые за два года прожиточный минимум в Крыму пошел на убыль — в среднем по данным за третий квартал 2016 года он будет снижен на 100 рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская в ходе рабочей встречи с Сергеем Аксеновым, передают СМИ.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

«Нужно отметить, что нами уже подготовлен проект постановления Совета министров Республики Крым о прожиточном минимуме за третий квартал 2016 года. Впервые за два года прожиточный минимум пошел на убыль», — заявила Романовская.

По ее словам, это свидетельствует об успехе регулирования цен на наиболее значимые продукты, которые входят в продовольственную корзину. В частности стабилизировались цены на продуктовых рынках и в торговых сетях, а тарифы ЖКХ растут медленнее, чем в других субъектах Российской Федерации, пояснила она.

Таким образом, «прожиточный минимум в среднем по республике будет снижен на 100 рублей», — указала Романовская.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что по-прежнему необходимо уделять внимание гражданам, получающим минимальную зарплату. «Необходимо уделить внимание тем, у кого минимальные заработные платы, поскольку это не укладывается ни в какие рамки нормальной человеческой жизни», — сказал он.

Аксенов поручил министру труда взять этот вопрос под «особый контроль». «Понятно, что прожиточный минимум определен, но никому не рекомендую держаться на этой же планке», — добавил он.

В то же время правительство Крыма постановило увеличить в 2017 году прожиточный минимум пенсионерам на 521 рубль, который таким образом составит 8554 рубля.

Прожиточный минимум пересчитывается каждый квартал. После воссоединения с Россией прожиточный минимум в Крыму вырос с 5786 рублей до 9794 рублей на душу населения.

Добавим, что согласно данным Росстата на октябрь 2016 года, за этот месяц потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Цены на полуострове выросли на 1,1%, и в первую очередь это произошло в результате удорожания услуг, рост цен которых составил 3,3%.