Москва, 7 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Российская сторона пока сохранит режим прекращения операции ВКС в Сирии, такое решение посчитал целесообразным глава государства Владимир Путин, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент посчитал целесообразным пока продолжать такой режим, в ходе которого российские ВКС не наносят удары по восточному Алеппо», — отметил Песков.

Представитель Кремля пояснил, что продолжительность действия режима прекращения операции ВКС будет зависеть от действий боевиков. В том случае, если террористы не будут вести активных наступлений и агрессивных кампаний, режим будет сохраняться.