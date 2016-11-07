Москва, 7 ноября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Итальянская актриса Орнелла Мути не подавала документов на получение российского гражданства. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, не было [обращения]», — сказал Песков.

По его словам, с соответствующей просьбой к Москве «обращаются разные иностранцы»: «Если поступит такое обращение, то президент его рассмотрит».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Орнелла Мути намерена подать документы на получение российского гражданства.