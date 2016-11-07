Ставрополь, 7 ноября, 2016, 14:10 — ИА Регнум.



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В Ставропольском крае будет проведена проверка безопасности газового хозяйства после целого ряда взрывов бытового газа, произошедших в разных регионах России. Такое поручение дал 7 ноября на совещании в региональном правительстве глава Ставрополья Владимир Владимиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Проверки будут проведены специалистами Минэнерго совместно с газораспределительными организациями и региональным управлением МЧС. Прежде всего, проверят безопасность жилых домов, социальных объектов и промышленных производств.

Проверки назначены в связи с целой серией аварий, произошедших в последнее время в разных регионах России. Наиболее масштабная из них произошла в Ивановской области, где 6 ноября при взрыве бытового газа в жилом доме на улице Минской города Иваново погибли шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. Еще шесть человек с травмами доставлены в больницу. 8 ноября в области объявлено днем траура.

В тот же день около 19:30 в частном доме пригорода Хасавюрта произошел взрыв бытового газа. Предположительно, взрыв спровоцировала утечка газа. Один человек получил травмы средней тяжести и был доставлен в больницу.

Четверо или пятеро человек пострадали при взрыве канализационно-насосной станции на птицефабрике «Сибирская» в поселке Ростовка Омской области. По предварительным данным, там взорвался метан.

23 октября из-за взрыва газа разрушились три верхних этажа первого подъезда 10-этажного дома в Рязани. Семь человек погибли, 16 пострадали, четверо из них госпитализированы.