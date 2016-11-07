Москва, 7 ноября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Россия не планирует запуск кампаний по дезинформации по выборам президента США. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, это не я», — сказал Песков РИА «Новости».

По его словам, «нет такого человека, потому что сами эти утверждения абсолютно абсурдны».

Напомним, ранее старший редактор издания Newsweek Курт Айхенвальд заявил о том, что якобы Песков стал автором кампании по сбору досье на Клинтон, а также запуску дезинформационной кампании на выборах президента США.