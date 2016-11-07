Улан-Удэ, 7 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. На сегодняшний день отопительный сезон в Бурятии проходит не без проблем.

Josh Wedin Батарея отопления

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на пленарном совещании о текущей ситуации рассказал министр строительства и модернизации ЖКХ Бурятии Николай Рузавин. По его словам, в основном отопительный сезон проходит в штатном режиме, но «по отдельным муниципалитетам и котельным ситуация стабильно напряженная».

Паспорта готовности жилищного фонда в полном объеме получили пока девять районов. В отстающих — Муйский, Джидинский, Кижингинский районы, Улан-Удэ, Прибайкальский район. Министр поручил главам муниципалитетов «принять срочные меры по ликвидации отставания, устранению замечаний».

По его словам, под контролем правительства Бурятии находится расселение жильцов двух домов военного городка в Наушках, которое планируется завершить в ноябре. Сейчас продолжается ремонт в квартирах для переселенцев.

Кроме того, министр обратил внимание на сложности с поставками топлива на котельные в Таксимо и предприятия «Улан-Удэстальмост». По информации республиканских властей, на последнюю котельную вместо запланированных трех машин в сутки поступала одна машина c топливом. Николай Рузавин предложил администрации Улан-Удэ ежедневно проводить заседания городского штаба по проведению отопительного сезона до стабилизации ситуации. 7 ноября планируется прибытие трех вагонов, 11 ноября — еще семи вагонов с углем. На случай задержки в поставке согласован вопрос с ТГК-14 о дополнительных поставках. В Таксимо до конца недели ожидается поступление 30 вагонов угля, что создаст запас на 16 суток.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил заместителю председателя республиканского правительства Николаю Зубареву ежедневно контролировать ситуацию в тех районах, где положение сложнее: «Особое внимание — на «Север», на Муйский район: в ручном режиме ежесуточно отслеживать».

Как передает корреспондент ИА REGNUM, ситуацию с котельной «Улан-Удэстальмост», обеспечивающей теплом около 3 тыс. человек и сам завод, прокомментировал комитет городского хозяйства Улан-Удэ. Сообщается, что котельной на хватает 20 млн рублей, чтобы полностью решить проблему с запасом угля.

По словам председателя комитета Константина Мошковского, ТГК-14 сейчас поддерживает котельную и каждые 10 дней «выплачивает за топливо, чтобы эти деньги «Улан-Удэстальмост» мог выплатить поставщику угля». Средний расход топлива — 93 тонны. При понижении температуры этот расход увеличится до 150 тонн.

«На сегодняшний день 10 вагонов по 67 тонн, 670 тонн топлива будет с третьего ноября отгружено. В течение семи дней сюда на станцию придет. Плюс порядка трех тысяч тонн ноябрьских будет доставлено, как я еще раз повторяюсь, автомобильным транспортом», — заявил Мошковский телекомпании «Тивиком». Котельная «Улан-Удэстамост» без угля не останется, заверил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за проблем, с которыми ранее столкнулся регион, прохождение отопительного сезона в Бурятии поставлено на особый контроль. Об этом заявили в республиканском главке МЧС. По данным ведомства, причина срыва отопительного сезона «носит финансово-экономический характер».

Напомним, в начале октября в поселке Таксимо Муйского района Бурятии была остановлена работа двух котельных. Без тепла остались более 2 тыс. человек в 300 домах (всего в поселке проживают около 8 тыс. человек) и пять социальных объектов. Районная администрация объявила режим ЧС. Котельные подключили к энергоснабжению через сутки. Также на прохождение отопительного сезона в Улан-Удэ серьезно повлиял крупный пожар в котельной «Юго-западная» в городе Улан-Удэ.

Эти и другие проблемы заставили начальника Сибирского центра МЧС Сергея Диденко заявить о провале в системе отопления в Бурятии. Региону дали две недели на решение проблем с отоплением.