Одесса, Украина, 7 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объявил о решении покинуть свой пост. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил бывший президент Грузии на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы, — сказал Саакашвили. — У меня не опустятся руки. Я не устану. Пусть они не надеются и пусть они не рассчитывают избавиться от меня».

Бывший президент Грузии также добавил, что он намерен бороться до «полной победы» и избавить Украину от «коррупционной грязи, которая капитализирует на крови наших солдат, на жертвах майдана».

Напомним, политик Михаил Саакашвили был назначен главой администрации Одесской области в мае 2015 года.

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