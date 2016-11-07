Махачкала, 7 ноября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. В Дагестане перед судом предстанет житель Цунтинского района, который обвиняется в попытке вступить в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 23-летний уроженец Дагестана в апреле прошлого года выехал в Египет, чтобы оттуда переправиться в Сирию. Однако ему не удалось осуществить свои планы, и в ноябре 2015 года он вернулся на родину, сообщили ИА REGNUM 7 ноября в пресс-службе СКР по региону.

diegoattorney За решеткой

Как установило следствие, обвиняемый предпринял довольно серьезные усилия на пути к своей цели — стать боевиком в незаконном вооруженном формировании. С этой целью он из Москвы сначала вылетел в Египет, оттуда перелетел в Турцию, откуда его должны были переправить в Сирию проводники. Но денежные средства быстро закончились, к тому же злоумышленник остался без телефона и не смог самостоятельно пересечь границу с Сирией.

Вернувшегося в Дагестан неудавшегося боевика задержали. В настоящее время уже подошло к концу расследование преступлений, которые ему вменяют в вину — покушение на участие на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании и в деятельности террористической организации. Впереди суд, который вынесет приговор по этим обвинениям.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Дагестане за участие в боевых действиях на территории Сирии приговорили к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима жителя Хасавюртовского района Расула Гусейнова.

Еще один житель Дагестана Шарафутдин Вагидов за попытку вступить в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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