Самара, 7 ноября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. 7 ноября в 13:08 в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что в Куйбышевском районе Самара на реке Татьянка произошла вынужденная посадка на воду самолета «Як-52». Предварительная причина случившегося — обледенение винта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

AlexeyMartyishkin ЯК-52

Сотрудники ГИМС, обеспечивающие безопасность на воде при проведении Парада Памяти, спасли двух пилотов.

К месту происшествия выдвинулись дежурные спасательные службы.

Самолет участвовал в Параде памяти в Самаре 7 ноября, который прошел на площади имени Куйбышева. Парад памяти парада 7 ноября 1941 года, с которого солдаты отправлялись на фронт, прошел в Самаре в шестой раз.