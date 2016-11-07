Москва, 7 ноября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации усилит санитарную безопасность в лесах. Соответствующий проект постановления «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах внесен в правительство РФ, сообщили в Минприроды РФ.

Александр Васильевич Федоров . Деревья.1870

Принятие постановления будет способствовать уменьшению ущерба от воздействия неблагоприятных факторов на леса, повышению их устойчивости, усилению экологической безопасности населения.

Согласно правилам, меры санитарной безопасности в лесах включают в себя: лесозащитное районирование; государственный лесопатологический мониторинг; проведение лесопатологических обследований; предупреждение распространения вредных организмов; иные меры санитарной безопасности в лесах.

Проект постановления расширяет систему мер санитарной безопасности в лесах, направленную на повышение устойчивости лесов, определяет основные принципы планирования и организации мероприятий по защите лесов.

«Своевременное и качественное проведение таких мероприятий позволит избежать осложнения лесопожарной обстановки в лесах, предотвратить развитие вредителей и болезней леса, снизить размеры вреда окружающей среде», — подчеркнул глава Минприроды Сергей Донской.