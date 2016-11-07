Москва, 7 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. Москва непричастна к покушению на премьер-министра Черногории. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

publicdomainpictures.net Покушение на убийство

«По официальным линиям никаких запросов не было, я не знаю, были ли запросы по линии специальных служб. Но в данном случае мы не располагаем какой-то информацией и, безусловно, категорически отрицаем возможность официальной причастности к каким бы то ни было попыткам организации каких-то противоправных действий», — сказал Песков.

Напомним, ранее прокурор Черногории заявил, что в стране была предотвращена попытка покушения на черногорского премьера со стороны якобы «российских националистов».

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