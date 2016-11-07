Воронеж, 7 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. В Воронеже в честь 75-летия военного парада 7 ноября 1941 года прошла реконструкция шествия и битвы «Оборона Воронежа». Как передает корреспондент ИА REGNUM, организатором мероприятий выступила воронежская региональная общественная организация ВПК «Набат».

Марина Каширская ИА REGNUM «Катюша»

Парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции прошел 7 ноября 1941 года в трех городах: Москве, Воронеже и Куйбышеве. С площади участники парада уходили сразу на фронт. Воссоздать парад, прошедший на площади 20-летия Октября (ныне — площадь Ленина), реконструкторам не удалось из-за жестких требований безопасности. В 2017 году общественники надеются на поддержку властей, которая поможет провести шествие в центре города.

Реконструкция этого события собрала несколько сотен участников, однако пройтись, как в 1941 году, по площади Ленина им не удалось. По требованиям безопасности они должны были предоставить на проверку муляжи своего оружия за несколько дней до парада. Однако в реконструкции участвовали исторические клубы со всей России, а также из Белоруссии, и многие из них прибыли в Воронеж только накануне.

Реконструкцию парада перенесли на Левый берег, к музею-диораме. 6 ноября реконструкторы прошли строем по Ленинскому проспекту, который перекрывали от остановки Брусилова до улицы Арзамасской специально для этого. Всего парад собрал около 500 участников — кроме исторических клубов там были курсанты ВВС, ФСИН, МЧС, МВД, а также кадеты. На параде было представлено 14 единиц техники времен Великой Отечественной войны, среди которых были «Катюша» и советский бронеавтомобиль. Позже вся эта техника была задействована при реконструкции боя за Воронеж.

На набережной водохранилища участники исторических клубов реконструировали эпизод сражения за Воронеж, произошедшего в 1942 году. В нем участвовали около 200 человек. В сражении была задействована техника военного времени: «Катюша», советский бронеавтомобиль и командный автомобиль, немецкий танк StuG III, тяжелый советский мотоцикл, пушки и минометы.

Оружие было заряжено холостыми патронами, взрывы гранат имитировали с помощью пиротехники, вместо снарядов «Катюши» в воздух также запускали пиротехнику, однако звуки боя было слышно не только на набережной, но и на Правом берегу. После эпизода героической защиты Воронежа от фашистских войск территорию реконструкции тщательно обследовали, чтобы убедиться, что действующей пиротехники там не осталось. Реконструкторы разрядили оружие в воздух, после чего на набережную пустили зрителей. Стоит отметить, что блиндажи, окопы, пушки, автомобили и танк вызывали неподдельный интерес не только у детей.