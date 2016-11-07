Вильнюс, 7 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. 1 ноября в Литве было зарегистрировано 130,1 тыс. безработных. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 7 ноября, в пресс-службе Биржи труда Литвы (БТЛ), общий уровень безработицы по стране составил 7,3%.

Бен Шан. Безработные. 1938

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован на приграничных территориях. Так, на границе с Польшей в Лаздияском и Калварийском самоуправлениях уровень безработицы в два раза выше, чем в целом по стране, — 14,4% и 14,3% соответственно.

Безработица в 13,7% зафиксирована в другом приграничном регионе — в Игналинском самоуправлении, которое граничит с Белоруссией. Зарасайское самоуправление, граничащее с Латвией, в похожем положении: безработица 13,2%. Юрбаркское самоуправление на границе с Калининградской областью также с высокими показателями — 12,9%.

Лучше всего дела обстоят в Кретингском самоуправлении, на западе Литвы. Там безработица всего 4%. Это, вероятно, можно объяснить близостью к Клайпеде и порту. В столичном регионе — Вильнюсе — 4,2%.