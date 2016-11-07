Красногорск, 7 ноября, 2016, 14:28 — ИА Регнум.



Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сторительство

В рамках проектов комплексной застройки территорий, одобренных Градостроительным советом Московской области в 2016 году, девелоперами будет создано более 31 тысячи мест в детских садах и более 69 тысяч — в школах, а также планируется строительство поликлиник на 11,5 тысячи посещений в смену. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса Подмосковья.

По словам министра строительного комплекса региона Сергея Пахомова, Московская область является одним из лидеров среди субъектов РФ по строительству социальных объектов как за счет бюджета, так и за счет средств инвесторов.

«С января по сентябрь 2016 года застройщики Подмосковья, в рамках одобренных Градостроительным советом в 2016 году проектов комплексной застройки, взяли на себя социальные обязательства по созданию детских садов, рассчитанных на 31 тысячу мест, а также общеобразовательных учреждений для обучения более 69 тысяч школьников. Помимо этого, силами девелоперов будет повышена доступность оказания медицинских услуг населению области: планируется строительство поликлиник в общей сложности на 11,5 тысячи посещений в смену», — пояснил Пахомов.

Министр также подчеркнул, что каждая очередь жилищного строительства должна сопровождаться пропорциональным возведением социальных объектов: поликлиник, парковочных мест, детских площадок.

Отметим, в феврале 2016 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Балашихе и Железнодорожном отмечается нехватка поликлиник, детских садов и школ из-за проектов планировки с отложенным дефицитом объектов социальной инфраструктуры, утвержденных до 2012 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители области продолжают сталкиваться с трудностями «каменных джунглей» региона. Так, весной 2016 года жители подмосковного Ногинска заявляли, что их дети обучаются в школе во вторую и третью смены из-за нехватки образовательных учреждений. Тем временем в городе планировалось строительство новых многоэтажек.

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В Подмосковье также отмечается нехватка парковочных мест наряду с нарастающим строительством жилых домов. По словам главы Государственного административно-технического надзора Подмосковья Татьяны Витушевой, в регионе наблюдается серьезная нехватка парковок — на 2,4 миллиона уже существующих мест, область нуждается еще в 500 тысячах. Наиболее остро дефицит парковок отмечается в Подольске — нехватка 42 тыс. мест, в Пушкинском (30 тыс.), Красногорском (22 тыс.) и Ленинском (21 тыс.) районах Подмосковья.

«Куда ставить-то?»: нехватка парковок в Подмосковье составила 500 тыс. мест