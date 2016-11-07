Вашингтон, 7 ноября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. В случае своего избрания кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон планирует незамедлительно заняться все обостряющейся проблемой, которую представляют ядерная и ракетные программы КНДР. Такой шаг, безусловно, приведет к напряженности на Корейском полуострове, а также может стать причиной конфронтации между администрацией Клинтон и правительством Си Цзиньпиня, пишет Джош Роджин в статье для Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Автор отмечает, что председатель Китайской Народной Республики является яростным противником введения дополнительных санкций против КНДР. В Пекине неоднократно подчеркивали, что КНР не пойдет ни на какие шаги, которые могут увеличить вероятность конфронтации с Пхеньяном или привести к смене режима.

Вице-министр иностранных дел страны Чжан Есуй заявил, что, хотя Пекин готов поддержать ограниченный пакет санкций, страна не хочет особо сильного давления на своего южного соседа. Причина проста, отмечает автор: стабильность на полуострове важна для КНР больше, чем опасения, что Пхеньян станет ядерной державой.

«Китай никогда не позволит разразиться ни войне, ни хаосу на полуострове, а если это произойдет, то [Китай] не будет помогать никому, — отметил дипломат. — Нам нужно вернуть этот вопрос в русло диалога и консультаций».

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В Вашингтоне в обеих партиях согласны, что возвращаться за стол переговоров без рычага давления на режим Ким Чен Ына станет тратой времени и, возможно, опасной ошибкой. В лучшем случае так можно будет купить паузу КНДР, как уже бывало в прошлом.

Ведущие советники Клинтон по вопросам внешней политики открыты для того, чтобы применить к Северной Корее тот же подход, который применила к Ирану администрация Обамы. Они обещают оказывать значительное санкционное давление на Пхеньян до тех пор, пока он не сядет за стол переговоров. Они также рассматривают возможность введения вторичных санкций против тех иностранных компаний, которые соучаствуют в незаконной деятельности КНДР. Это означает, что под удар попадут китайские компании.

В правительстве КНР обе эти идеи воспринимаются как прямое покушение на главенствующую роль Китая в разрешении этого вопроса. Вместо того чтобы отреагировать на угрозу станций тем, что повлиять на КНДР, Китай, скорее всего, воспротивится и будет противостоять новой политике. По словам экспертов, неверно считать, что Китай виноват в ситуации с КНДР, а давление на него может привести к ответным мерам против самих США в других областях двусторонних отношений.

Официальные лица КНР предостерегают, что предложения Клинтон могут привести к войне на Корейской полуострове, а также заподозрили США в попытке сменить режим в Пхеньяне. Советники бывшей первой леди готовы успокоить опасения КНР относительно вероятной смены режима в КНДР. Они стремятся начать диалог с Пекином по вопросу о том, что случится, если давление на Северную Корею ненамеренно приведет к коллапсу в стране.

«Речь не идет о смене режима, однако, случись что-то подобное, Китай должен знать, что его интересы защитят», — заявила Уэнди Шерман, бывший помощник госсекретаря по политическим вопросам, ныне занимающая должность одного из ведущих внешнеполитических советников Клинтон.

Однако в Пекине не стремятся входить в диалог с США о том, что Вашингтон планирует на случай коллапса северокорейского режима. Для Пекина предотвращение такого коллапса является первостепенной задачей, поэтому координация планов того, что делать в случае развала КНДР, даже не обсуждается.

По словам директора Программы исследования политики Китая в университете Джорджа Вашингтона Дэвида Шамбо, кто бы ни занял кресло главы Белого дома, его основной задачей будет предотвратить угрозу обладающей ядерным оружием Северной Кореи.

«Китай играет решающую роль в этом, и мы хотели бы увидеть смену парадигмы мышления у руководства КНР», — отметил он. «Однако, если они по-прежнему будут отказываться приступать к обсуждению, американская сторона будет испытывать все большее искушение пойти на односторонние шаги», — добавил он.

Советники Клинтон грозятся сделать именно это, однако им не стоит ожидать, что Пекин пойдет им навстречу. Поэтому есть основания полагать, что первый потенциальный кризис администрации Клинтон произойдет не на Ближнем Востоке или с Россией, а в Северо-Восточной Азии.