Псков, 7 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Размер государственного долга Псковской области на 1 октября 2016 года составил 14 млрд 709 млн 420 тыс. рублей, что составляет 92,3% к собственным доходам бюджета. Об этом сообщила заместитель губернатора Псковской области — начальник финансового управления области Татьяна Баринова в ответе на редакционный запрос ИА REGNUM.

Selfcreation.ru Долги

Объём коммерческих кредитов составляет 7,9 млрд рублей, бюджетных — 6,1 млрд рублей. Коммерческие кредиты взяты у АО «СМП Банк», ПАО «Сбербанк России» и ПАО «Совкомбанк».

«Сообщаем, что облигации Псковская область не выпускает», — отметили в финансовом управлении региона.

Фактические расходы на обслуживание государственного долга Псковской области, по данным на 1 октября, составили 678 млн рублей.

Напомним, согласно закона о бюджете Псковской области на 2016 год верхний предел госдолга области на 1 января 2017 года установлен в сумме 15,4 млрд рублей, а предельный объём в течение 2016 года — 17,3 млрд рублей. Доходы областного бюджета на 2016 года определены в сумме 25,5 млрд рублей, расходы — 28,8 млрд рублей, дефицит — 3,3 млрд рублей.