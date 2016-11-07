Барнаул, 7 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Новое коммунальное ЧП произошло сегодня, 7 ноября, в Ленинском районе Барнаула. По данным официального сайта барнаульской мэрии, вода залила проезжую часть на участке ул. Юрина, поэтому движение транспорта на участке от ул. Покровской до ул. Малахова (в обоих направлениях) пришлось закрыть. В настоящее время обстановку на дороге контролируют экипажи ДПС. Автомобилистов просят по возможности выбирать пути объезда.

Barnaul 22 Коммунальная авария в Барнауле. 7 ноября 2016 года

«На место выехали представители городской аварийно-спасательной службы водоканала для уточнения характера и масштаба повреждения», — заявили в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением осени коммунальные ЧП в Барнауле стали происходить почти каждый день. Ям и провалов не избежал ни центр города, ни спальные районы. Между тем, 2 ноября власти Барнаула разъяснили горожанам, что причинами участившихся коммунальных аварий являются подвижки грунта и изношенные коммунальные сети. По отдельным участкам износ доходит до 80%.

«Подобные аварии неминуемы и в будущем. Аварийность в городе есть, но она не превышает прошлогодних показателей», — заявил председатель комитета по энергоресурсам и газификации города Александр Кощеев.