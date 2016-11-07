Москва, 7 ноября, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает ужесточение наказание за жестокое обращение с животными, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент, безусловно, считает, что такая законодательная инициатива (об ужесточении наказаний за жестокое обращение с животными) имела бы право на существование», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вместе с тем в Госдуму неоднократно вносились законопроекты, направленные на ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными. Парламентарии также указывали на проблемы в применении статьи 245 Уголовного кодекса — «жестокое обращение с животными». Максимальный срок, предусмотренный статьей, предполагает

наказание штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, громкую огласку получила история с жестокими убийствами животных из приюта двумя жителями Хабаровска. В отношении двух 17-летних девушек возбуждено уголовное дело, одна из них помещена под домашний арест. По данным следствия, их жертвами стали не менее 15 животных.