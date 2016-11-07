Москва, 7 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Вопрос досрочных выборов президента РФ не стоит на повестке дня в Кремле. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Дейнека. Постановили единогласно. 1925

«Никак [не обсуждается]. Это абсолютная, скажем так, схоластика», — сказал Песков.

По его словам, такого вопроса на повестке дня «нет как такового, идет обычная работа, достаточно напряженная»: «В Кремле таких обсуждений нет».

Напомним, ранее политологи неоднократно выдвигали версии о возможном проведении досрочных выборов президента РФ.