Москва, 7 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Продвижение военной инфраструктуры НАТО к российским границам является фактом. Об этом 7 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«В плане обеспечения национальной безопасности Россия действует в рамках своих национальных границ, и эти действия, безусловно, не представляют угрозы для кого бы то ни было. Вместе с тем процесс продвижения военной инфраструктуры НАТО в сторону опять же наших границ является очевидным фактом, но подобные заявления генсекретаря НАТО просто лишний раз свидетельствуют об агрессивном характере этой организации», — сказал Песков.

Он призвал «не забывать, что организация создавалась не для миротворчества, а именно для агрессивных действий»: «Вот этот агрессивный характер организации, несмотря на то, что уже не существует блоков-визави НАТО, все равно… в силу конструктивных, идеологических и политических предтечей создания этой организации, вытравить это невозможно».

Напомним, ранее издание Times со ссылкой на командование НАТО сообщило, что альянс планирует сократить срок развёртывания 300 тысяч военных «второго эшелона» до двух месяцев. По словам издания, это связано с напряжением, существующим сегодня между альянсом и Россией.