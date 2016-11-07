Астрахань, 7 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В Астрахани может появиться очередной в России памятник царю Ивану IV Грозному. С таким предложением выступила организация «ВеРИм». Инициаторы предлагают не только разместить монумент неоднозначной исторической личности на главной площади города, но и создать культурно-исторический комплекс, посвященный присоединению Астраханского ханства к России.

Цитата из к/ф «Иван Грозный». реж Сергей Эйзенштейн. СССР. 1944 Иван Грозный

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Соответствующее письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос на заседании члены организации направили на имя главы думы столицы Прикаспия, пишут «Астраханские новости» 7 ноября. В частности, в обращении за подписью председателя высшего совета межрегиональной общественной патриотической организации «Великая русская империя» Владислава Дарвина указано, что «Иван Васильевич стал фактически основателем нашего города под его нынешним названием. В результате этих исторических событий наш регион динамично развивается и стал неотъемлемой частью великой страны — России».

Отметим, что, ратуя за «сохранение в людях исторической памяти о своей Родине», а также выступая против перевирания и замалчивания истории, члены организации тем не менее предлагают установить памятник «основателю города» на главной площади города «вместо памятника Владимиру Ленину», поясняя это тем, что его «историческая роль в судьбе нашего города малоценна, а в судьбе России вообще негативна».

Получается, что события октября 1917 года «забыть» можно, а вот «восстановить историческую справедливость» и «отдать дань памяти людям и государственным деятелям, создававшим Россию как государство», коим, по мнению членов организации, является Иван Грозный, просто необходимо.

Кроме того, указано в обращении, последняя реконструкция площади была крайне неудачной: изваяния, установленные на ней, неэстетичны и не несут никакой исторической либо культурной нагрузки. Поэтому активисты предлагают создать новый исторический и культурный центр на главной площади города и приурочить его открытие к юбилею создания Астраханской губернии, празднование которого состоится в следующем, 2017 году.

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Памятник Ивану Грозному в Орле признан законным

На замене памятника Ленину члены организации останавливаться не намерены. По их мнению, необходимо будет переименовать и Октябрьскую площадь, а также прилегающие улицы, названные в честь участников и событий переворота 1917 года.

«Также было бы разумным переименовать улицы города, названные в честь террористов XIX века, такие как ул. Софьи Перовской, ул. Н. А. Морозова, ул. H. И. Кибальчича, ул. Н. С. Тютчева», — говорится в письме.

Узнать мнение астраханцев по поводу установки памятника Ивану Грозному предлагается посредством общественного опроса или местного референдума. Деньги на создание культурно-исторического комплекса в качестве пожертвований члены организации намерены собрать с населения, коммерческих структур и общественных организаций.

Добавим, что первый в России памятник Ивану Грозному был открыт 14 октября текущего года в Орле и был подарен к юбилею города Общественным международным фондом славянской письменности и культуры. Установка монумента вызвала неоднозначные реакции среди горожан. В сети интернет появились сразу две петиции противоположного содержания — одни выступали за установку памятника в городе «великому правителю», другие были категорически против увековечивания памяти «царя, известного вопиющими антигуманными поступками по отношению и к народу, и к его церкви». Протесты действия не возымели, и памятник был открыт.

«Такие памятники — это все печальные симптомы болезни, которой болеет вся страна. Возвращение к таким вещам, в таком виде — это демонстрация возвращения ко всему самому худшему», — прокомментировал профессор кафедры отечественной истории Древнего мира и Средних веков РГГУ Андрей Юрганов.

А в конце октября памятник стал «жертвой вандалов». Мужчина, как выяснилось позже, житель Ярославской области, надел на голову статуи мешок и прикрепил табличку с надписью «Духота-то какая, темнота». Как он сам пояснил свой поступок, таким образом он намеревался «прославиться».

Как сообщало ИА REGNUM, еще один памятник Ивану Грозному должен появиться в Александрове Владимирской области, который был столицей опричнины. Первый камень в его основание был заложен 6 августа, во время празднования Дня города. Запланированное на 4 ноября открытие монумента было отложено на неопределенный срок из-за очистки реки Серой, а также работ по благоустройству набережной.

Для справки: Межрегиональная общественная патриотическая организация «Великая Русская Империя» была создана в июне 2010 года. Она позиционирует себя как «добровольное объединение граждан Российской Федерации, поставившее своей главной целью восстановление Великого государства Российского путем восстановления народной власти, осуществляемой Императором Всероссийским и народным представительством (Земским Собором) в сочетании с системой самоуправления территорий».