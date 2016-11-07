Челябинск, 7 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Информирование бизнес-сообщества муниципалитетами Челябинской области признано неудовлетворительным. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экономического развития Челябинской области.

stevepb Инвестиции

К таким выводам пришли специалисты ведомства после анализа активности муниципалитетов региона в работе со средствами массовой информации за три квартала 2016 года.

Лидерами по количеству информационных сообщений о поддержке бизнеса стали Магнитогорский и Златоустовский городские округа, а также Коркинский муниципальный район с количеством 236, 137 и 123 публикаций соответственно. Ухудшение показателя отмечено в Увельском, Саткинском, Нагайбакском и Еманжелинском муниципальных районах, а также в Кыштымском и Троицком городских округах. В других 22 муниципалитетах медийная активность специалистами отмечена как низкая, — не более 10 публикаций за квартал.

Как пояснили в миэкономразвития региона, новый критерий оценки взаимодействия муниципалитетов со СМИ включена в рейтинг, в котором есть набор практик, выявляющий эффект от работы властей на местах по поддержке бизнеса.

«Необходима системная, открытая работа органов власти со СМИ, когда обе стороны одинаково вовлечены в процесс», — отметил министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Солидаризировался с применяемым подходом и новый глава Общественной Палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Взаимодействие со СМИ — это один из существенных пунктов рейтинга. Важно не только сделать, но и донести информацию о сделанном непосредственно до предпринимателей, чтобы они знали и понимали, какие меры поддержки возможно использовать в регионе; чтобы малый и средний бизнес своевременно использовал все инструменты, которые в том числе упрощают деятельность и убирают барьеры», — сообщил Дубровин.

Отметим, власти находят варианты деятельности по улучшению инвестиционной привлекательности региона, несмотря на мнения некоторых специалистов, которые считают действующие меры по инвестпривлекательности в Челябинской области исчерпывающими. Эксперты, преподаватели челябинских вузов уверены, что остается лишь ожидать изменений в конъюнктуре мировой экономике.

Ранее по теме: «Власти сделали всё возможное для улучшения инвестиционного климата»

Напомним, в январе 2016 года в адрес глав округов и муниципалитетов были разосланы рекомендации, по которым необходимо регулярно отражать информацию в СМИ о «направлениях, видах и формах поддержки бизнеса, о совершенствовании механизмов, процедур и снижении сроков при оказании государственных и муниципальных услуг, об успешных практиках, включенных в Атлас муниципальных практик». Также должна публиковаться информация об инвестпроектах, реализуемых на территории муниципального образования».

Как сообщили в Минэкономразвития региона, отчёты по работе со СМИ носят ежеквартальный характер.