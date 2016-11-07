Санкт-Петербург, 7 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. На строительстве нового стадиона на Крестовском острове Петербурга за 10 месяцев текущего года освоено 6,82 млрд рублей, или 77,8% выделенных на 2016 год средств городской адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил комитет финансов Санкт-Петербурга. Остаток неосвоенных средств на 1 ноября составил 1,94 млрд рублей.

ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

Еще почти на 2,2 млрд рублей профинансировано к 1 ноября благоустройство прилегающей к стадиону территории Приморского парка Победы и сооружение зоны первичного контроля стадиона (процент исполнения — 48,8%).

На строительство входной группы с контролем доступа на стадион на намывной территории Крестовского острова потрачено к 1 ноября 294 млн рублей (31,6% от выделенных в этом году средств). Кроме того, 46,6 млн рублей истрачено на строительство художественной подсветки и наружного освещения стадиона (29,5% от предусмотренных в текущем году средств).

Общая сметная стоимость строительства стадиона за 10 лет составляет 37 млрд 482 млн 620 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет). В эту сумму не входит благоустройство и приспособление к нуждам стадиона прилегающей территории Крестовского острова.

В целом процент освоения средств АИП на 2016 год в Санкт-Петербурге составил на 1 ноября 52,5% (45,3 млрд руб.). Остаток годового объема программы составил 40,9 млрд рублей.

Распорядитель наиболее крупных средств — комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) — освоил к 1 ноября 59,6% выделенных средств. При этом средства на объекты дорожного хозяйства Петербурга освоены на 60,3% (неосвоенный остаток — 6,3 млрд рублей), средства на объекты транспорта освоены на 59% (остаток — 7,9 млрд рублей).