Киев, 7 ноября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в своем Facebook призвала граждан РФ «встать с колен» и быть свободными, без внутреннего врага — Кремля и Путина.

Raymond Cunningham Кремль

По ее мнению, граждане России должны посмотреть, что власть с ними делает. Власть посылает граждан страны «умирать в тюрьмы за то, что вы не разделяете ее мнение, или погибать на войну на Украину».

«Н‎о дано ли России встать с колен? Запуганной, забитой, замученной России во все века поставленной на колени своими же тиранами?» — задается вопросом нардеп.

«Боишься, Россия? Ну бойся. Завтра с тобой то же самое сделает не твой внешний враг, а твой внутренний враг — твой Кремль», — написала Савченко.

В любом случае «власть» убьет граждан, потому что «в империи — человек для государства, а в демократии — государство для человека», считает политик. «Россия, вставай, Россия, ‎без Путина живи!» — подытожила свое обращение осужденная и помилованная в России Савченко.